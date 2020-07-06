Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации. Основой станут данные Минздрава о номерах телефонов людей, у которых уже диагностирован COVID-19.
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

РИА Новости14:17

Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19

РБК14:30

Общавшихся с заболевшими COVID-19 будут вычислять по геолокации телефонов

Интерфакс14:23

Минкомсвязи разработало систему выявления больных коронавирусом по геолокации

Газета.Ru16:45

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

RT на русском13:59

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом

ТАСС13:51

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом

Известия13:49
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Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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Политика

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5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
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Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

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В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

Сахалин.Инфо 19:50
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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Общество

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Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

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Политика

На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

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Здоровье

В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

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Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

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Общество

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Самые высокие пенсии у россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области, а самые низкие — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году.
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Общество

Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

Специальные пособия для социальных работников продлили до 15 сентября. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.
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Политика

МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

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Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

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Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
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