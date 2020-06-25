Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.

с чего всё началось

По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО.

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