Экономика
Газета.RuМинкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО.
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с чего всё началось
Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.Коммерсантъвчера в 13:08
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