Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

RT на русском16:38

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

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Агентство Москва13:53

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