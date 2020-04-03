Коронавирус
RT на русскомМинкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Экономика
Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»
Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Игры
Хидео Кодзима хочет поработать над «революционным» хоррором
Геймдизайнер хочет поработать над хоррором, использующим революционный метод создания ужаса, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция
2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Наука
Противопаразитарное средство оказалось эффективным in vitro против Covid-19
Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
Космос
Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе
Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников.
Космос
Радиация – главное препятствие для астронавтов, направляющихся на Марс
Транспорт
РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
Наука
Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах
Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
Общество
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
Здоровье
В Бразилии зафиксирован резкий рост числа смертей из-за коронавируса
В соответствии с прогнозом Министерства здравоохранения республики, резкий рост числа заболеваний начнется с апреля и будет длиться три месяца, стабилизировавшись лишь к июлю.