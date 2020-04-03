Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика РФ продолжает сотрудничество с Венесуэлой по добыче нефти 3 апреля президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных рынках, заявил о готовности страны сокращать добычу нефти, но только вместе с остальными крупными производителями, в том числе КСА и США.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Шоу-бизнес Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общество Петербург будет жить до конца апреля по карантинным правилам Согласно постановлениям губернатора Александра Беглова, до 30 апреля продлевается режим изоляции для петербуржцев старше 65 лет, им будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 2 тыс. рублей, также они будут бесплатно получать лекарства и медицинские изделия по рецептам врачей.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Политика Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.

Общество В Китае объявили траур по жертвам коронавируса Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.

Политика Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.