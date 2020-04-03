Коронавирус
RT на русскомМинкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минкомсвязь просит снизить качество видео для уменьшения нагрузки на сети
Российская газетавчера в 15:13
Минкомсвязи предложило снизить качество видео на сайтах и в мобильных приложениях из-за роста трафика
Агентство Москвавчера в 13:53
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В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
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Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
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Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
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Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
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У жителя Ижевска с лайнера Costa Magica подтвержден коронавирус
Коронавирус COVID-19 лабораторно подтвержден у 35-летнего жителя Ижевска — одного из пассажиров круизного лайнера Costa Magica.
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Мария Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом
На снимке у красавицы актрисы и матери двух детей под глазом красуется живописный синяк, дополненный ссадиной.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
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Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
Политика
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте
Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
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Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
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Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Игры
Перенесен релиз The Last of Us: Part 2
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В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Политика
Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
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В Китае объявили траур по жертвам коронавируса
Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.
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Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.