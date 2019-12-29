Общество

Газета.RuГазета.RuМинкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
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с чего всё началось

Пользователи госуслуг утекли в сеть

Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания. Позднее в Минкомсвязи сообщили, что в настоящий момент системы работают в штатном режиме.
Коммерсантъ06:20

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Минкомсвязь начала проверку из-за возможной утечки данных пользователей госуслуг

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Минкомсвязь проверяет возможную утечку данных с портала госуслуг

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Данные пользователей «Госуслуг» утекли в сеть

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В Минкомсвязи отреагировали на утечку данных пользователей Госуслуг

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