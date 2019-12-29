Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания. Позднее в Минкомсвязи сообщили, что в настоящий момент системы работают в штатном режиме.

с чего всё началось

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.

Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.

Гаджеты Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста На экранах смартфонов Samsung появится уникальное стекло Решение, связанное с имитацией набора текста носит название SelfieType.

Политика Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Здоровье Врач рассказала об особенностях приема витамина D Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.

Шоу-бизнес Волочкова в босоножках улетела из России Все же в столице не настолько тепло, чтобы дожидаться рейса в босоножках на босу ногу, удивились фанаты.