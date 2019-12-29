Общество
Газета.RuМинкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
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с чего всё началось
Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания. Позднее в Минкомсвязи сообщили, что в настоящий момент системы работают в штатном режиме.Коммерсантъ06:20
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