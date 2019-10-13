Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое

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