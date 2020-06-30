Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.

Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

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