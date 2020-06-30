Общество

РБКРБКМинкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

По словам Шадаева, ведомство удалило все персональные данные россиян, использовавшиеся в приложении. Но подтвердить информацию о том, что так же поступил и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, Минкомсвязь за него не может, добавил он.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Минкомсвязь удалила данные россиян, которые собирала для цифровых пропусков

Телеканал 360°13:04

В Минкомсвязи заявили об удалении собранных для пропусков данных россиян

РИА Новости12:02

Власти Москвы еще не удалили персональные данные, полученные для цифровых пропусков

ТАСС12:08

Минкомсвязь удалила персональные данные, используемые для пропусков

Москва 2411:45

Власти Москвы отрицают удаление данных из цифровых пропусков

Говорит Москва12:20

Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

РБК11:19

Минкомсвязь сообщила об удалении данных, собранных при выдаче россиянам пропусков

Интерфакс11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Игры

Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе

Деловое.ТВ 12:15
24
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Футбол

Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 25-го тура против «Локомотива» (1:1).
Metaratings 13:47
Происшествия

СК завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян

RT на русском 13:10
125
Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

ТАСС 07:56
42
Футбол

Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»

Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб "Сьон", сообщается на сайте команды.
РИА Новости 14:12
Политика

В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
24
Культура

Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена

Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Энергетика

«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании.
РБК 13:46
167
Здоровье

Мясников назвал способ снизить риск онкологии

Российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск онкологии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:36
8
Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
37
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
13
Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
708
Общество

«Тайная вечеря» с чернокожим Христом появилась в британском соборе

Настоятель собора согласился разместить картину на алтаре.
РЕН ТВ 09:48
12
Игры

Последняя сборка Windows 10 позволяет повысить производительность игр на слабых PC

В последней сборке Windows 10 появилась возможность повышения производительности игр на бюджетных слабых PC.
SM News 13:12
Футбол

Вратарь «Крыльев» Фролов взял мяч в руки за пределами штрафной

Soccer.ru 12:58
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:02
635
Культура

Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»

Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 12:50
Авто

Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей

В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
47
Политика

Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ

Российская Федерация не хочет лишиться Белоруссии, поскольку Минск является единственным союзником Москвы.
Народные новости вчера в 03:04
1,4K
Здоровье

Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября

Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронравируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
РИА Новости 14:21
2
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
1K
Общество

ЦИК: Электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ завершено

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о завершении электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Агентство Москва 13:25
86
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
351
Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
18K
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
7
Гаджеты

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 могут дебютировать 22 июля

3DNews 10:30
2
Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
500
Общество

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 12 июля

В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз до воскресенья, 12 июля 2020.
Пензенская правда 13:02
9
Футбол

«Кто?» Анчелотти не знал о существовании игрока, покинувшего «Эвертон» после 11 лет в клубе

Специалист не знал о существовании игрока Люка Гарбатта, проведшего в «Эвертоне» 11 лет и покинувшего клуб по истечении срока контракта 30 июня.
Sport24.ru 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное