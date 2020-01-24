Общество
Lenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Происшествия
В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена
По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».
Футбол
«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в «Ленкоме»
Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Общество
В России выпустили парашют для десантирования с небоскребов
В России начались продажи парашюта «Шанс» на случай спасения из высотных домов, например при пожаре или другом ЧП.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ
Экономика
Сжиженный газ может стать основным грузом Северного морского пути
Доля сжиженного природного газа (СПГ) в грузоперевозках по Северному морскому пути (СМП) может вырасти до 80% к 2035 году.
Политика
Путин начал однодневный визит в Израиль
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
В Поклюке (Словения) завершилась 20-киллометровая индивидуальная гонка среди мужчин.
Общество
Составлен список самых популярных у россиян фруктов и овощей
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Наука
Открыт новый механизм управления экспрессией генов
Ученые уже давно выяснили, как обычно происходит экспрессия генов: на матрице ДНК синтезируется РНК, которая затем может выполнять различные функции в зависимости от своего вида.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Армия и оружие
Американцы разработали «летающий авианосец»
Как сообщают в «Popular Mechanics» речь идет о военно-транспортном самолете C-130 Hercules, получившем прозвище «летающий авианосец».
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Авто
Datsun обновил в России седан Datsun on-DO
Напомним, что обновлённый седан Datsun on-DO 2020 модельного года получил более современный дизайн с модернизированным передним бампером и иной формой боковых зеркал со светодиодными указателями поворотов.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».