Общество

Lenta.ruLenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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Минкомсвязи: списка бесплатных ресурсов пока нет

Вести.Ru01:44

Минкомсвязи опровергло появление списка с бесплатными интернет-ресурсами

РБК01:25

Минкомсвязи: перечня бесплатных интернет-ресурсов пока нет

Телеканал 360°00:14

Список бесплатных интернет-ресурсов пока разрабатывается — Минкомсвязь РФ

REGNUM00:19

В Минкомсвязи опровергли данные о наличии списка бесплатных социально значимых сайтов

ТАССвчера в 23:03

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

РИА Новостивчера в 20:18

Есть «ВКонтакте»: какие ресурсы попали в список бесплатных сервисов

Известиявчера в 16:01
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Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
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Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

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Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

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Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Дни24 вчера в 10:42
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Отец четверых забайкальских детей-«маугли» задержан полицией

REGNUM 01:18
Общество

В России выпустили парашют для десантирования с небоскребов

В России начались продажи парашюта «Шанс» на случай спасения из высотных домов, например при пожаре или другом ЧП.
BFM.ru вчера в 23:18
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Опубликовано фото формы, в которой сыграют команды на Матче звёзд НБА

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Путин назначил Орешкина своим помощником

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В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

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Сжиженный газ может стать основным грузом Северного морского пути

Доля сжиженного природного газа (СПГ) в грузоперевозках по Северному морскому пути (СМП) может вырасти до 80% к 2035 году.
REGNUM 02:20
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Путин начал однодневный визит в Израиль

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ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС вчера в 05:07
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В Пензе на уроке скончался школьник

СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.
Российская газета 02:08
Биатлон

Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

В Поклюке (Словения) завершилась 20-киллометровая индивидуальная гонка среди мужчин.
ГЛАС.RU вчера в 10:04
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Составлен список самых популярных у россиян фруктов и овощей

URA.Ru вчера в 23:59
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Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Телеканал 360° вчера в 21:18
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Открыт новый механизм управления экспрессией генов

Ученые уже давно выяснили, как обычно происходит экспрессия генов: на матрице ДНК синтезируется РНК, которая затем может выполнять различные функции в зависимости от своего вида.
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Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru вчера в 08:05
Армия и оружие

Американцы разработали «летающий авианосец»

Как сообщают в «Popular Mechanics» речь идет о военно-транспортном самолете C-130 Hercules, получившем прозвище «летающий авианосец».
ГЛАС.RU 02:20
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

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Серена Уильямс выбыла с Australian Open, проиграв Ван Цян

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Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Авто

Datsun обновил в России седан Datsun on-DO

Напомним, что обновлённый седан Datsun on-DO 2020 модельного года получил более современный дизайн с модернизированным передним бампером и иной формой боковых зеркал со светодиодными указателями поворотов.
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Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ вчера в 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
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