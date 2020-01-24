Общество
РИА НовостиМинкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
Отмечается, что список является предварительным. Если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за бесплатный доступ к таким ресурсам.
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Политика
Мишустин назначил Топилина на пост главы Пенсионного фонда России
Сергей Савостьянов / ТАСС Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда России.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Королева Елизавета II одобрила законопроект о Brexit
Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС.
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза.
Авто
Как аномально теплая зима ударит по кошелькам автовладельцев
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Политика
Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Политика
Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил
В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Происшествия
Полиция нашла вандалов, разгромивших снежный городок в Благовещенске
Напомним, происшествие в снежном городке Благовещенска произошло сегодня рано утром. Вандалы испортили 17 из 36 ледовых фигур.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Фигурное катание
Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Технологии
Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов
Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый Kia Seltos поступил к российским дилерам.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Происшествия
Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство
«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Общество
Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Футбол
«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона
«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.