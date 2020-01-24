Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

Отмечается, что список является предварительным. Если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за бесплатный доступ к таким ресурсам.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Бесплатные интернет-сервисы: предварительный список Минкомсвязи

Вести.Ru21:22

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

РИА Новости20:18

Есть «ВКонтакте»: какие ресурсы попали в список бесплатных сервисов

Известия16:01

«Известия»: опубликован предварительный список сайтов с бесплатным доступом

ТАСС18:45

«ВК» и «Одноклассники» в деле. Появился предварительный список бесплатных сервисов для россиян

Телеканал 360°18:36

Стал известен предварительный список бесплатных интернет-ресурсов

Татар-информ16:35

В России формируют список интернет-сайтов с бесплатным доступом

REGNUM19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Политика

Мишустин назначил Топилина на пост главы Пенсионного фонда России

Сергей Савостьянов / ТАСС Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда России.
РЕН ТВ вчера в 17:05
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Политика

Королева Елизавета II одобрила законопроект о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС.
Ведомости 10:21
Общество

Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
REGNUM 21:25
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Политика

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза.
Lenta.ru 19:49
Авто

Как аномально теплая зима ударит по кошелькам автовладельцев

АвтоВзгляд 21 января в 09:21
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
РЕН ТВ вчера в 01:13
Политика

Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
RT на русском 21:33
Общество

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
РИА Новости 20:09
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

ТАСС Спорт 12:38
Политика

Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил

В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Московский Комсомолец 01:38
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Происшествия

Полиция нашла вандалов, разгромивших снежный городок в Благовещенске

Напомним, происшествие в снежном городке Благовещенска произошло сегодня рано утром. Вандалы испортили 17 из 36 ледовых фигур.
ИА Порт Амур 06:18
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости 18:19
Фигурное катание

Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
RT на русском 17:25
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 21 января в 09:33
Технологии

Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов

Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.
Retailer.ru 11:52
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый Kia Seltos поступил к российским дилерам.
Tvoe-avto.com вчера в 11:19
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай

Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета 19:28
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство

«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
RT на русском 08:22
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
SM News вчера в 10:07
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС вчера в 10:42
Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Общество

Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Вести.Ru 19:18
Футбол

«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Спорт-Экспресс 17:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное