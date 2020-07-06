Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи. Для отслеживания планируется использовать данные Минздрава о номере телефона заболевшего.
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Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19

РБК14:30

Общавшихся с заболевшими COVID-19 будут вычислять по геолокации телефонов

Интерфакс14:23

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом

Известия13:49

В России разработана система отслеживания контактов больных COVID-19

Газета.Ru14:00

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

RT на русском13:59

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом

ТАСС13:51

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19

РИА Новости14:17
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:17, Ашберн
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ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

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Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

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Netflix продемонстрировал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
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Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса

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Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей

Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
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Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

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Если монегаски останутся довольны просмотром российского футболиста, то Митрюшкин станет одноклубником Александра Головина.
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В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса

В предвыборной программе партия призывает установить пенсионный возраст с 60 лет, упразднить ЕГЭ, а также открывать каждому новорождённому счёт, чтобы к совершеннолетию у него был миллион рублей на покупку жилья.
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Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
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Студия пообещала рассказать об Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и других тайтлах, а также анонсировала раздачу бесплатных копий Watch Dogs 2. Ubisoft Forward начнется с пре-шоу 12 июля в 21:30 мск — во время этого сегмента разработчики сыграют в Trackmania и поделятся новостями о Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи

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Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

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