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Политика Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса Американский президент Дональд Трамп усугубляет ситуацию с коронавирусом. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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Футбол В «Монако» может появиться второй российский легионер Если монегаски останутся довольны просмотром российского футболиста, то Митрюшкин станет одноклубником Александра Головина.

Политика В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса В предвыборной программе партия призывает установить пенсионный возраст с 60 лет, упразднить ЕГЭ, а также открывать каждому новорождённому счёт, чтобы к совершеннолетию у него был миллион рублей на покупку жилья.

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