Коронавирус
RT на русскомМинкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи. Для отслеживания планируется использовать данные Минздрава о номере телефона заболевшего.
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Игры
Ice-Pick Lodge анонсировала три новые игры — все для смартфонов
Команда сократилась до 4-5 сотрудников, после чего началась работы над небольшими играми для смартфонов.
Игромания.ру 14:26
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Кино
Появился новый трейлер анимационных «Трансформеров» от Netflix
Netflix продемонстрировал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Игромания.ру 13:33
Политика
Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса
Американский президент Дональд Трамп усугубляет ситуацию с коронавирусом. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
URA.Ru 14:50
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, передает StarHit.
РЕН ТВ 08:14
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Футбол
В «Монако» может появиться второй российский легионер
Если монегаски останутся довольны просмотром российского футболиста, то Митрюшкин станет одноклубником Александра Головина.
Вести.Ru 14:36
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Политика
В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса
В предвыборной программе партия призывает установить пенсионный возраст с 60 лет, упразднить ЕГЭ, а также открывать каждому новорождённому счёт, чтобы к совершеннолетию у него был миллион рублей на покупку жилья.
Ореанда-Новости 14:59
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Биатлон
В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика
Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»
Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
RT на русском 15:04
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Спорт
Во время ивента Ubisoft Forward пройдет раздача Watch Dogs 2
Студия пообещала рассказать об Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и других тайтлах, а также анонсировала раздачу бесплатных копий Watch Dogs 2. Ubisoft Forward начнется с пре-шоу 12 июля в 21:30 мск — во время этого сегмента разработчики сыграют в Trackmania и поделятся новостями о Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.
CyberSport.ru 13:04
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
Продюсер написал, что ему удалось скинуть сто килограммов. Музыкант боролся с весом на протяжении долгого времени.
CT news 10:39