Коронавирус
КоммерсантъМинкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля. В него вошел 391 социально значимый ресурс. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
Читать в источнике
Оценить343
с чего всё началось
Минкомсвязь утвердила перечень (.pdf) из 391 социально значимого сайта и онлайн-сервиса, доступ к которым не будет тарифицироваться по всей России до 1 июля у абонентов домашнего интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома», следует из приказа (.pdf), опубликованного на сайте ведомства.Коммерсантъвчера в 16:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Здоровье
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время
Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время - министр просвещения РФ.
Общество
Названы последние регионы России без коронавируса
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Политика
Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Происшествия
В России число зараженных впервые пробило тысячу человек за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса.
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Общество
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Энергетика
Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
За сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина ждет пятого ребенка после двух выкидышей
В семействе уже четверо непосед, но супруги страстно мечтали о пятом малыше. И вот, после двух выкидышей их чаяния сбылись.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков
Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.
Общество
Ни одной смерти не зафиксировано от коронавируса в Китае за сутки
За сутки в материковом Китае не зарегистрировано ни одного летального исхода заболевания, вызванного коронавирусом, говорится на официальном сайте Госкомздрава КНР.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Игры
World of Warcraft: Shadowlands выходит в закрытое альфа-тестирование
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».