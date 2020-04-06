Коронавирус

REGNUMREGNUMМинкомсвязь России утвердила перечень сайтов с бесплатным доступом

Москва, 7 апреля 2020, 04:00 — REGNUM Список из 391 социально значимого информационного ресурса в сети интернет, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, утвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России.
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с чего всё началось
Минкомсвязь утвердила перечень (.pdf
) из 391 социально значимого сайта и онлайн-сервиса, доступ к которым не будет тарифицироваться по всей России до 1 июля у абонентов домашнего интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома», следует из приказа (.pdf), опубликованного на сайте ведомства.
Коммерсантъвчера в 16:24

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Минкомсвязь утвердила перечень из 391 сайта с бесплатным доступом

RT на русскомвчера в 15:42

Минкомсвязь утвердила перечень социально-значимых ресурсов с бесплатным доступом

ТАССвчера в 16:03

Сайты «России сегодня» вошли в список ресурсов с бесплатным доступом

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В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов

Lenta.ruвчера в 15:57

ФАН вошел в список социально значимых ресурсов в РФ

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Минкомсвязь утвердила эксперимент по доступу к социально значимым сайтам

Известиявчера в 14:55
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Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов.
Российская газета 01:33
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Политика

Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
РИА Новости вчера в 16:53
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Происшествия

РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин

Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 10:25
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
РИА Новости вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому

Отмечается, что певицу ввели в медикаментозную кому для того, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:19
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар вчера в 06:45
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Общество

Посол назвал условия вывоза граждан России из США на родину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недостаточном количестве поступивших от российских граждан заявок для выполнения даже одного авиарейса из США.
РБК 00:38
Энергетика

РБК: запрет на импорт нефтепродуктов продлится в России до сентября

«Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин», — пояснили собеседники издания.
REGNUM 01:25
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Здоровье

«Инвитро» не рискнула тестировать пациентов на коронавирус

Руководство «Инвитро» решило тестировать на коронавирус в централизованной лаборатории.
ФедералПресс 01:33
Общество

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56

Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Городской телеканал (Брянск) 00:52
Единоборства

Глава UFC не считает Нурмагомедова виноватым в отмене боя с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт не считает Хабиба Нурмагомедова виноватым в отмене боя против Тони Фергюсона.
Российская газета 02:12
Общество

США захотели залезть в долги из-за коронавируса

США могут залезть в долги ради борьбы с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 13:48
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК вчера в 02:39
Общество

Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале

На третьем месте по числу банкротств граждан оказался Краснодарский край, где количество этих процедур увеличилось в 2,2 раза - до 1176 - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Интерфакс вчера в 17:34
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук.
Интерфакс 01:42
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $34 за баррель

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,93%, до $34,02 за баррель, по состоянию на 5:30 мск, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
РБК вчера в 23:31
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество

Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через еду

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду.
News.ru 01:47
Общество

Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Известия вчера в 02:50
Общество

Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе

Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю.
Москва 24 вчера в 20:14
Авто

Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар

На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
Letnews.ru 05 апреля в 12:21
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru вчера в 06:32
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно вчера в 03:35
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