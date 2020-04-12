Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market. Первым внимание на приложение обратил The Bell. На обеих площадках министерство указывается как разработчик.
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Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Жопа. Известный программист показал изъяны цифровых пропусков в Москве

Фонтанка.Ру08:19

Минкомсвязи выпустило приложение для выдачи цифровых пропусков

Forbes05:25

Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина

ТАСС06:20

В App Store и Google Play появилось приложение для получения цифровых пропусков

Дождь05:25

Появилось приложение для вернувшихся из-за рубежа россиян на время карантина

Вечерняя Москва06:47

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Коммерсантъ05:21

Минкомсвязь представила приложение для выдачи пропусков во время карантина

News.ru03:24
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Политика

Песков ответил критикующим Путина за посещение больницы в Коммунарке

Московский Комсомолец 07:17
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Религия

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
1,6K
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи

Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
1,4K
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,3K
Культура

Навка анонсировала ледовое шоу мечты

Фигуристка Татьяна Навка намерена представить зрителям новое ледовое шоу «Лебединое озеро».
News.ru 05:20
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
1K
Общество

Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
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Игры

NVIDIA показала как работает технология DLSS 2.0

Технология DLSS 2.0 уже используется, в таких играх, как Control и MechWarrior 5: Mercenaries.
Megaobzor.com 04:23
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Здоровье

Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
549
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
211
Здоровье

В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров

Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
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Политика

Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту

8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
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Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
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Происшествия

Рязанцев на самоизоляции предупредили о мошенниках

Мошенники придумали новый способ обмана людей в период режима самоизоляции.
Рязань.Лайф 02:33
1
Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
42
Общество

В Испании за сутки коронавирус унес жизни 600 человек

За минувшие сутки на территории Испании скончались 619 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".
Аргументы недели 06:07
Общество

Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии

Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
21
Происшествия

В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
6
Экономика

Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+

От договоренностей по сокращению добычи нефти ОПЕК+ выиграет весь мир: без них глобальная экономика будет на пороге хаоса.
Российская газета 07:51
2
Происшествия

Коронавирус заподозрили у еще пяти жителей Курганской области

В инфекционный госпиталь в Кургане доставят пятерых жителей с подозрением на коронавирус.
URA.Ru 06:18
3
Происшествия

В восьми районах Иркутской области обнаружили коронавирус

Коронавирусную инфекцию зафиксировали в восьми районах Иркутской области.
АиФ Иркутск 01:47
37
Шоу-бизнес

Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 10 апреля в 06:18
37
Происшествия

Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС вчера в 20:45
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Авто

Компания BMW не намерена отказываться от выпуска седанов

В интервью изданию Autoblog главный дизайнер немецкой марки Домагой Дукеч, отметил растущую популярность кроссоверов, однако в BMW не собираются отказываться от выпуска седанов.
Тарантас Ньюс 08:06
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