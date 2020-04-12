Общество
ВедомостиМинкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков. Минкомсвязи России указано в качестве разработчика приложения. Первым внимание на приложение обратил The Bell.
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Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер 10 апреля в 06:58
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Происшествия
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго
Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
Российская газета 13:06
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
Религия
Евгений Куйвашев удивился скоплению верующих в екатеринбургском храме
Областная газета 07:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вспомнил высказывание серьезного человека про войну
Спорт день за днем 12:44
Общество
Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели
В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
Футбол
Акинфеев рассказал о том, как ЦСКА обокрали в аэропорту Манчестера
При вылете из Манчестера майка голландца исчезла. Многих других наших игроков тоже обокрали.
Советский спорт 11:18
Общество
В России отмечают День космонавтики
ГТРК Калуга 03:50
Экономика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
Общество
Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области
Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области.
Нижний сейчас 11:44
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Происшествия
В Мордовии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом
Саранск, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 апреля подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 05:03
Транспорт
Трассы в Саратовской области встали в огромные пробки из-за метели
В связи с непогодой Госавтоинспекция ввела временное ограничение на движение всех видов транспорта с 312-го по 380-й километр автодороги Р-22 "Каспий" трассы М-4 "Дон" в Саратовском, Татищевском и Красноармейском районах.
Народные новости 12:42
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца
В 2011-м Шварценеггер и Шрайвер развелись. Ранее сообщалось что сын Арни повторил сцену с отцом из "Терминатора".
Российская газета 09:47
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Здоровье
Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины
Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Транспорт
Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае
С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск.
Аргументы и Факты - Архангельск 09 апреля в 06:21
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
Восьмиядерный процессор KaiXian KX-U6780A оказался значительно слабее, чем модели от Intel и AMD с аналогичной частотой и количеством ядер.
CyberSport.ru 11:28
Наука
COVID-19 продуцирует в три раза больше патогенов, чем другие вирусы
Исследование, проведенное в университете Гонконга, показало, что коронавирус может продуцировать в три раза больше патогенных микроорганизмов, чем другие смертельные вирусы, как например, SARS.
Российская газета 00:20
Хоккей
Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию
Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
Наука
Стало известно о распространении 3 типов коронавируса в мире
По данным ученых, оригинальный вирус (тип А) перешел к людям от летучих мышей. Наиболее распространен он был в Австралии и США.
МедиаПоток 10 апреля в 07:57
Автоспорт
Умер легендарный пилот «Формулы-1» Стирлинг Мосс
Легендарный гонщик Стирлинг Мосс, выступавший в "Формуле-1", умер в воскресенье в возрасте 90 лет.
Российская газета 07:22