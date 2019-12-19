Общество
РБКМинкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»
В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер.
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Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Происшествия
В Москве тетя с сожителем насиловали племянницу
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина завершилась
В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Футбол
Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку
Политика
Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину
В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил 400-тысячную LADA Vesta
В этом месяце завод «Лада Ижевск» выпустил 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Политика
Что Путин сказал об Украине, газе, Донбассе и Минских соглашениях
Отвечая украинскому журналисту, Путин напомнил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко при подписании Минских соглашений сам настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик.
Хоккей
«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана
Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.
Политика
Путин заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным
Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днём.
Общество
Путин пообещал обсудить ремонт больницы имени Боткина в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу ремонта Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»
Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Политика
В Чечне оценили слова Путина об участии Кадырова в спецоперациях
В Чечне положительно оценили слова президента России Владимира Путина о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасностям.
Шоу-бизнес
Подруга Ангелины Вовк назвала слухи о ее свадьбе шуткой ради пиара
Диктор и подруга Ангелины Вовк Анна Шатилова опровергла сообщения о том, что знаменитая телеведущая якобы в ближайшем будущем собирается собирается под венец с музыкальным критиком Михаилом Куницыным, который на целых 25 лет младше нее.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.