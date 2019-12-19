Операторам связи и другим ведомствам Минкомсвязи направила указания о проведении учений, которые предусмотрены законом о «суверенном интернете». Закон об изоляции российского интернета вступил в силу 1 ноября 2019 года. В рамках учений предполагается создание спецреестра точек обмена трафика.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.

Спорт Хрычиков воздержался при голосовании набсовета по санкциям WADA Решение не соглашаться с решением WADA принято в четверг на заседании набсовета РУСАДА, в состав которого, помимо Хрычикова, входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин и Игорь Васильченко.

Авто Автомобили Opel возвращаются на российский рынок Немецкий автогигант возвращается в Россию. Как сообщает ToDay News Ufa, уже 2 автомобиля доступны для заказа в дилерских центрах марки.

Общество Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.