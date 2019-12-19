Общество

REGNUMREGNUMУчения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

Операторам связи и другим ведомствам Минкомсвязи направила указания о проведении учений, которые предусмотрены законом о «суверенном интернете». Закон об изоляции российского интернета вступил в силу 1 ноября 2019 года. В рамках учений предполагается создание спецреестра точек обмена трафика.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Минкомсвязи назвало дату тестирования «суверенного рунета» по всей России

Ведомости08:00

Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря

Интерфакс07:48

Эксперт: учения Минкомсвязи по обеспечению устойчивой работы Рунета не должны отразиться на работе пользователей

Эхо Москвы11:10

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

ТАСС07:05

23 декабря пройдут учения по изоляции рунета

Дождь05:14

Учения по обеспечению устойчивой работы рунета пройдут 23 декабря

РИА Новости07:40

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Коммерсантъ05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Российская газета 13:06
Кино

Четвертый сезон «Мажора» выйдет в 2021 году

Shraibikus News 14:37
Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат Android 10

Специалисты портала HuaweiCentral раскрыли данные о запуске компанией Huawei бета-тестирования EMUI 10, которая основана на новой версии операционной системы Android 10, сообщает iXBT.ru.
UfacityNews.ru 17 декабря в 01:57
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
РИА Новости 11:07
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Армия и оружие

США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике

Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
ТАСС вчера в 18:24
Спорт

Хрычиков воздержался при голосовании набсовета по санкциям WADA

Решение не соглашаться с решением WADA принято в четверг на заседании набсовета РУСАДА, в состав которого, помимо Хрычикова, входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин и Игорь Васильченко.
РИА Новости 06:22
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Немецкий автогигант возвращается в Россию. Как сообщает ToDay News Ufa, уже 2 автомобиля доступны для заказа в дилерских центрах марки.
ToDay News Ufa 17 декабря в 07:29
Общество

Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом

Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
РЕН ТВ 06:20
Шоу-бизнес

Мама Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы

Мама Анастасии Заворотнюк является владелицей квартиры площадью почти 200 квадратных метров.
Комсомольская правда 12:20
Футбол

Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Советский спорт вчера в 23:49
Политика

Названа длительность 15-й большой пресс-конференции Владимира Путина

Профиль 11:59
Футбол

РФС не стал заводить дело на Слуцкого за слова о судьях

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что на главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого не будут заводить дело за слова про судей.
Спорт день за днем 15:30
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 14:23
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Evo-rus.com 07:52
Армия и оружие

Минобороны России оснастит морскую авиацию гиперзвуковыми «Кинжалами»

Минобороны России в ближайшее время поставит на вооружение морской авиации новые гиперзвуковые «Кинжалы».
Актуальные Новости 10:20
Происшествия

Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Вечерняя Москва 07:50
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Авто

В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня 11:24
Шоу-бизнес

Наргиз Закирова рассказала о своих заработках у Максима Фадеева

Недавно продюсер Максим Фадеев стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором рассказал, что ему пришлось терпеть убытки из-за певицы Наргиз (более 15 миллионов рублей).
OAnews вчера в 14:11
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 15:21
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 08:05
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство новой версии Lada 4x4

«АвтоВАЗ» официально объявил о начале сборки модернизированной версии классического внедорожника Lada 4х4.
Стерлеград вчера в 11:14
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Шоу-бизнес

Пригожин осудил Наталью Фриске за неумелое использование образа сестры

Певица Наталья Фриске, родная сестра покойной звезды Жанны Фриске, использует образ родственницы для продвижения своей карьеры.
Слово и Дело 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное