Общество
REGNUMУчения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
Операторам связи и другим ведомствам Минкомсвязи направила указания о проведении учений, которые предусмотрены законом о «суверенном интернете». Закон об изоляции российского интернета вступил в силу 1 ноября 2019 года. В рамках учений предполагается создание спецреестра точек обмена трафика.
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Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Кино
Четвертый сезон «Мажора» выйдет в 2021 году
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат Android 10
Специалисты портала HuaweiCentral раскрыли данные о запуске компанией Huawei бета-тестирования EMUI 10, которая основана на новой версии операционной системы Android 10, сообщает iXBT.ru.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Армия и оружие
США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике
Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
Спорт
Хрычиков воздержался при голосовании набсовета по санкциям WADA
Решение не соглашаться с решением WADA принято в четверг на заседании набсовета РУСАДА, в состав которого, помимо Хрычикова, входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин и Игорь Васильченко.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Немецкий автогигант возвращается в Россию. Как сообщает ToDay News Ufa, уже 2 автомобиля доступны для заказа в дилерских центрах марки.
Общество
Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом
Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
Шоу-бизнес
Мама Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы
Мама Анастасии Заворотнюк является владелицей квартиры площадью почти 200 квадратных метров.
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Футбол
РФС не стал заводить дело на Слуцкого за слова о судьях
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что на главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого не будут заводить дело за слова про судей.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Армия и оружие
Минобороны России оснастит морскую авиацию гиперзвуковыми «Кинжалами»
Минобороны России в ближайшее время поставит на вооружение морской авиации новые гиперзвуковые «Кинжалы».
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Авто
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала о своих заработках у Максима Фадеева
Недавно продюсер Максим Фадеев стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором рассказал, что ему пришлось терпеть убытки из-за певицы Наргиз (более 15 миллионов рублей).
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство новой версии Lada 4x4
«АвтоВАЗ» официально объявил о начале сборки модернизированной версии классического внедорожника Lada 4х4.
Шоу-бизнес
Пригожин осудил Наталью Фриске за неумелое использование образа сестры
Певица Наталья Фриске, родная сестра покойной звезды Жанны Фриске, использует образ родственницы для продвижения своей карьеры.