Экономика
Вести.ФинансМинкомсвязи назвало стоимость искусственного интеллекта
Минкомсвязи оценило в сумму 56,8 млрд руб. развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и нейротехнологий в России до 2025 г.
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Политика
В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Фуры Киркорова застряли при переправе Печоры
Грузовики с реквизитом шоу Филиппа Киркорова застряли при переправе реки Печоры на пути в одноименный город, где во вторник состоится выступление шоумена.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Политика
Ушаков: Россия рассматривает кандидатуру нового посла США
Российская сторона пока рассматривает кандидатуру Джона Салливана, предложенную Вашингтоном на пост посла США в России.
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Энергетика
В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
Футбол
Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменика Тедеско, сообщил на пресс-конфрении генереальный директор клуба Томас Цорн.
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Финансы
Минфин подготовил снижающие профицит поправки в бюджет-2019
Минфин РФ подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, в случае их принятия, профицит главного финансового документа страны сократится на 0,3% ВВП.
Энергетика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
Политика
В Крым съедутся представители украинской диаспоры из разных стран мира
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Армия и оружие
Сирийские войска вошли в подконтрольный курдам город
Экономика
Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое
По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.
Игры
Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch
Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Религия
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.
Политика
На Украине продолжаются массовые акции против мира на Донбассе
Сразу в нескольких городах Украины прошли «акции войны». Участники акций протеста выступили против применения «формулы Штайнмайера».
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам.
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Шоу-бизнес
Наргиз после ухода от Фадеева примкнула к молодому композитору
Кино
Вышел финальный трейлер «Холодного сердца 2»
В Сети появился заключительный трейлер анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце 2», который выходит в российский прокат 28 ноября.
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов
Samsung заявила, что расследует ситуацию. Но, по словам компании, проблема заключается именно в некачественной плёнке.
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.