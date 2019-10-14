Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансМинкомсвязи назвало стоимость искусственного интеллекта

Минкомсвязи оценило в сумму 56,8 млрд руб. развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и нейротехнологий в России до 2025 г.
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Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
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Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
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В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
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Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Минфин подготовил снижающие профицит поправки в бюджет-2019

Минфин РФ подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, в случае их принятия, профицит главного финансового документа страны сократится на 0,3% ВВП.
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Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
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В Крым съедутся представители украинской диаспоры из разных стран мира

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
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Сирийские войска вошли в подконтрольный курдам город

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Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.
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Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch

Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
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