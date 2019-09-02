Экономика

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Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
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Минкомсвязи готово к четвертой волне перехода на «цифру»

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Алексей Константинович Волин
Российский журналист
Российский государственный деятель, советский и российский журналист, медиаменеджер. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России. В 2000-2003 годах - заместитель главы аппарата Правительства РФ.
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