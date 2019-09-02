Экономика
РИА НовостиМинкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»
Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
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Армия и оружие
Индия хочет получить 100-процентную локализацию по АК-203
Немаловажное значение придается переговорам о развертывании производства автоматов АК-203 в Корве, штат Уттар-Прадеш.
Военное обозрение 05:37
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Происшествия
Челябинский первоклассник утонул в ванне
В Челябинской области семилетний мальчик погиб во время купания в ванной. Об этом сообщает областное управление СКР.
REGNUM 05:19
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.
Бомбардир.ру 00:22
Экономика
Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы
Сколько зерна не могут вывезти из Калининграда В 2019 году в Калининградской области рекордный урожай зерна, который уже превысил внутренние потребности региона, написала в письме глава Калининградского зернового клуба: по данным на 26 августа, в области собрано 430 тыс. т зерна (при внутреннем потреблении 350 тыс. т) и предстоит убрать еще 50% яровой пшеницы.
РБК 00:01
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Происшествия
В Финском заливе буксируют тонущую яхту
В Кронштадтском районе Петербурга спасатели приступили к буксировке катера, который получил пробоину в Финском заливе.
АБН 05:31
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.
Lenta.ru 05:26
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Хоккей
«Ак Барс» 3 сентября в Москве сыграет с ЦСКА
В КХЛ команды провели 29 очных встреч: 16 выиграл «Ак Барс», 13 побед — у ЦСКА.
TatCenter 04:19
Авто
Hyundai представил хэтчбек i10 нового поколения
Компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Авто
На седаны Aurus получили паспорт
Российские седаны премиум класса Aurus получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), однако в графе «коммерческое наименование» ничего не указано.
32CARS.ru 04:06
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ.
РБК 06:13
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Футбол
Черышев и Головин приступили к тренировкам в сборной
Спорт-Экспресс 04:31
Общество
Спрос на финские визы в Санкт-Петербурге снизился на 93%
В Санкт-Петербурге спрос на финские визы с введением новых требований на прием документов снизился на 93%.
АиФ Санкт-Петербург 02:20
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54