Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»

Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
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Минкомсвязи готово к четвертой волне перехода на «цифру»

iReactor03:04

Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»

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Перешли на цифру без проблем

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Все регионы РФ четвертого этапа готовы к переходу на «цифру» — Минкомсвязи

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Алексей Константинович Волин
Российский журналист
Российский государственный деятель, советский и российский журналист, медиаменеджер. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России. В 2000-2003 годах - заместитель главы аппарата Правительства РФ.
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