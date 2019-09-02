Экономика
РИА НовостиМинкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»
Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
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Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
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Известия 00:42
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Наталья Рудова рассказала, что ее унижали учителя
Знаменитая российская актриса в День знаний пожелала всем учащимся удачи и рассказала о своих школьных воспоминаниях.
Волга-Медиа вчера в 23:24
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Наука
Робот-змея поможет справиться с последствиями инсульта
Naked Science 31 августа в 20:02
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Интернет
В «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Эксперты «Сколково» предложили использовать big data для оперативной корректировки законодательства, ввести регулирование «цифрового следа» россиян и госконтроль над интернетом вещей.
БИЗНЕС Online 01:52
Культура
Астрономические часы Ивана Грозного показали на Сахалине
Астрономические часы - одно из самых сложных устройств своего времени - были изготовлены немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом в 1584 году по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II.
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Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Происшествия
В Калужской области обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика
Lenta.ru вчера в 14:54
Политика
Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
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Происшествия
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На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27