Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»

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