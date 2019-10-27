Общество

РБКРБКМинкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода. Ситуация может привести к сбоям в работе телецентра, признал глава «Останкино» и предупредил, что одним из решений проблемы могут стать сокращения.
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с чего всё началось

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

Обращение появилось в середине октября, знает собеседник «Ведомостей» на медиарынке и сотрудник «Останкино». По словам Шубина, долги «Первого канала» и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов: «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать».
Ведомостивчера в 16:27

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Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

Ведомостивчера в 16:27

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