Общество
РБКМинкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода. Ситуация может привести к сбоям в работе телецентра, признал глава «Останкино» и предупредил, что одним из решений проблемы могут стать сокращения.
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с чего всё началось
Обращение появилось в середине октября, знает собеседник «Ведомостей» на медиарынке и сотрудник «Останкино». По словам Шубина, долги «Первого канала» и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов: «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать».Ведомостивчера в 16:27
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