Общество
ВедомостиМинкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков. Минкомсвязи России указано в качестве разработчика приложения. Первым внимание на приложение обратил The Bell.
Читать в источнике
Оценить615
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Общество
В ряде регионов России ожидается аномально холодная погода
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России.
Вести ФМ 05:26
Религия
Православные верующие отмечают Вербное воскресенье
ГТРК Алания 04:16
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru 10:34
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Общество
Академик РАН назвал возможный срок спада эпидемии в России
Инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии коронавируса в России.
Пенза-Пресс вчера в 02:32
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Гаджеты
Компания LG анонсировала смартфон Velvet с новым дизайном
Актуальные Новости 10:00
Общество
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Экономика
Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
РБК 11:44
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Американский актер Роберт Де Ниро, который исполнил 19 отрицательных ролей в известных фильмах, возглавил топ-10 людей, играющих злодеев.
ToDay News Ufa 09 апреля в 08:11
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого, как недавно стало известно, выписали из больницы, выложил в Сеть первое видеообращение.
НТВ 10:54
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Энергетика
Новак: Эр-Рияд не сможет потеснить РФ на рынке нефти
Действия Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти являются иррациональными и не приведут к притеснению России на рынке нефти.
News.ru 11:38
Религия
Патриарх Кирилл назвал коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал коронавирус Божественным промыслом, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 09:19
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Транспорт
Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае
С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск.
Аргументы и Факты - Архангельск 09 апреля в 06:21
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Общество
В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
Новые Известия 08:22
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17