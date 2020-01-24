Общество

Lenta.ruLenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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Минкомсвязи: списка бесплатных ресурсов пока нет

Вести.Ru01:44

Минкомсвязь опровергла появление списка с бесплатными интернет-ресурсами

РБК01:25

Минкомсвязи: перечня бесплатных интернет-ресурсов пока нет

Телеканал 360°00:14

Список бесплатных интернет-ресурсов пока разрабатывается — Минкомсвязь РФ

REGNUM00:19

В Минкомсвязи опровергли данные о наличии списка бесплатных социально значимых сайтов

ТАССвчера в 23:03

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

РИА Новостивчера в 20:18

Есть «ВКонтакте»: какие ресурсы попали в список бесплатных сервисов

Известиявчера в 16:01
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Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Общество

«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес

Алсу встала на защиту дочери, которую вновь подвергли критике в Сети

Большая часть подписчиков встала на сторону Алсу и ее дочери, однако кто-то отметил, что, вероятно, Микелле как раз и нужно одобрение общественности, поэтому певица и выкладывает подобные видео.
Woman.ru 04:03
Общество

Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

Газета.Ru вчера в 07:40
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила упрощенную короткую программу на тренировке ЧЕ

Спорт-Экспресс 04:50
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Теннис

Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
RT на русском 04:44
Футбол

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Бомбардир.ру 04:23
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне в Евразии

Пятый канал 00:43
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости 05:23
Происшествия

В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
РИА Новости вчера в 23:54
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Газета.Ru вчера в 13:07
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости 04:09
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Экономика

Ъ: «Россети» хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа

"Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
РИА Новости 01:46
Общество

Китай опубликовал снимок нового коронавируса

РИА Новости 03:26
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Общество

В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина

23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
Ryazpressa.ru 04:51
Технологии

Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае

Хотя Plaque Inc. была выпущена британской студией Ndemic Creations еще в 2012 году, она стала особенно востребована в Китае на фоне распространения нового коронавируса.
Российская газета вчера в 09:39
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Здоровье

Воронежская больница закупила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
REGNUM вчера в 08:53
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 04:43
Кино

Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу

Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
РБК Санкт-Петербург 04:40
Экономика

В Башкирии появится молочный комплекс стоимостью более 6 млрд рублей

Молочный комплекс стоимостью более 6 миллиардов рублей появится в Башкортостане.
Bash.News 03:05
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