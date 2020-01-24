Общество
Lenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Общество
«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
Шоу-бизнес
Алсу встала на защиту дочери, которую вновь подвергли критике в Сети
Большая часть подписчиков встала на сторону Алсу и ее дочери, однако кто-то отметил, что, вероятно, Микелле как раз и нужно одобрение общественности, поэтому певица и выкладывает подобные видео.
Общество
Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила упрощенную короткую программу на тренировке ЧЕ
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Футбол
Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым
Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Экономика
Ъ: «Россети» хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
"Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
Технологии
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае
Хотя Plaque Inc. была выпущена британской студией Ndemic Creations еще в 2012 году, она стала особенно востребована в Китае на фоне распространения нового коронавируса.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
Кино
Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу
Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
Экономика
В Башкирии появится молочный комплекс стоимостью более 6 млрд рублей
Молочный комплекс стоимостью более 6 миллиардов рублей появится в Башкортостане.