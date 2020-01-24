Общество
Lenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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Общество
Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции
Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
Тиль Швайгер раскритиковал США за помехи в отношениях РФ и Германии
Знаменитый германский актер и режиссер Тиль Швайгер обвинил США в намерении не допустить сближения России и Германии.
Политика
Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Политика
В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза
Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Авто
УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
Общество
Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса
Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Теннис
Серена Уильямс вылетела с Australian Open
Уильямс впервые покидает Australian Open.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
В Германии предложили снять санкции с России
Кречмер подчеркнул, что санкции навредили Западу и привели к отчужденности между людьми.
Игры
Польский издатель Cyberpunk 2077 может закрыться из-за переноса игры
Компания CDP, возможно, закроется из-за переноса Cyberpunk 2077, которую она должна была издавать на территории Польши.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Футбол
«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
ФСБ обнаружила источник сообщений о «минировании»
В конце ноября по Петербургу впервые прокатилась волна эвакуаций, вызванных ложными сообщениями о минировании.
Происшествия
В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Политика
Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом
Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Космос
Создание парашютной системы для корабля «Орел» будет завершено в 2023 году
Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля "Орел" будут завершены в 2023 году.
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов
Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил 22 января длительный разведывательный полет у границ России вблизи Крыма.
Общество
Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале
Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.