Общество

Lenta.ruLenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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Список бесплатных интернет-ресурсов пока разрабатывается — Минкомсвязи РФ

REGNUM00:19

Минкомсвязи: перечня бесплатных интернет-ресурсов пока нет

Телеканал 360°00:14

Есть «ВКонтакте»: какие ресурсы попали в список бесплатных сервисов

Известиявчера в 16:01

СМИ опубликовали список возможных интернет-ресурсов с бесплатным доступом

РБКвчера в 21:51

Бесплатные интернет-сервисы: предварительный список Минкомсвязи

Вести.Ruвчера в 21:22

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

РИА Новостивчера в 20:18

В Минкомсвязи опровергли данные о наличии списка бесплатных социально значимых сайтов

ТАССвчера в 23:03
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Общество

Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции

Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
News.ru вчера в 02:25
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Политика

Тиль Швайгер раскритиковал США за помехи в отношениях РФ и Германии

Знаменитый германский актер и режиссер Тиль Швайгер обвинил США в намерении не допустить сближения России и Германии.
РЕН ТВ вчера в 22:46
Политика

Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Газета.Ru вчера в 13:53
Политика

В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

РБК вчера в 08:05
Авто

УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»

Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
Что происходит вчера в 04:25
Общество

Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса

Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
РИА ОмскИнформ вчера в 21:58
Общество

Самым популярным в России фруктом стал банан

REGNUM 00:38
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Происшествия

Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае

Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Магсити74 вчера в 08:15
Теннис

Серена Уильямс вылетела с Australian Open

Уильямс впервые покидает Australian Open.
Нева Спорт 00:42
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Газета.Ru вчера в 22:43
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 22 января в 01:52
Политика

В Германии предложили снять санкции с России

Кречмер подчеркнул, что санкции навредили Западу и привели к отчужденности между людьми.
ФедералПресс 00:09
Игры

Польский издатель Cyberpunk 2077 может закрыться из-за переноса игры

Компания CDP, возможно, закроется из-за переноса Cyberpunk 2077, которую она должна была издавать на территории Польши.
CyberSport.ru вчера в 22:40
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Lenta.ru вчера в 16:26
Футбол

«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена

Все про Спорт ру вчера в 23:42
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

ФСБ обнаружила источник сообщений о «минировании»

В конце ноября по Петербургу впервые прокатилась волна эвакуаций, вызванных ложными сообщениями о минировании.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:14
Происшествия

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.
РИА Новости вчера в 23:22
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru вчера в 07:10
Политика

Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.
Московский Комсомолец вчера в 21:59
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

РИА Новости вчера в 02:17
Космос

Создание парашютной системы для корабля «Орел» будет завершено в 2023 году

Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля "Орел" будут завершены в 2023 году.
ТАСС 00:02
Гаджеты

Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов

Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Shraibikus News вчера в 15:25
Армия и оружие

Самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил 22 января длительный разведывательный полет у границ России вблизи Крыма.
BFM.ru 22 января в 06:54
Общество

Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
РБК вчера в 22:26
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