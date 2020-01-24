Общество

Lenta.ruLenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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В России формируют список интернет-сайтов с бесплатным доступом

REGNUM19:28

СМИ опубликовали список возможных интернет-ресурсов с бесплатным доступом

РБК21:51

Бесплатные интернет-сервисы: предварительный список Минкомсвязи

Вести.Ru21:22

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

РИА Новости20:18

В Минкомсвязи опровергли данные о наличии списка интернет-ресурсов с бесплатным доступом

ТАСС23:03

«ВК» и «Одноклассники» в деле. Появился предварительный список бесплатных сервисов для россиян

Телеканал 360°18:36

Есть «ВКонтакте»: какие ресурсы попали в список бесплатных сервисов

Известия16:01
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Политика

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза.
Lenta.ru 19:49
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета 22:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Ожидается до минус 10 градусов. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 20:36
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости 20:03
Хоккей

Вратарь НХЛ поздравил Овечкина с забитым голом в его собственные ворота

16 января 2006 года еще совсем молодой Ови забросил одну из самых запоминающихся шайб в истории хоккея в ворота тогда еще «Финикс Койотис», которые защищал в то время Буше.
ИноПроСпорт 01:17
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

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Политика

Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
RT на русском 21:33
Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
ANNA-News 09:26
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
Общество

В провинции Хубэй 10 городов приостановили транспортное сообщение

В китайской провинции Хубэй вслед ха городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, десять городов заявили о приостановке транспортного сообщения.
RT на русском 22:22
Общество

В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса

Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 21:46
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Здоровье

Врач рассказал, как распознать в своем организме опасных паразитов

Подмосковный врач рассказал, как можно распознать в своем организме опасных паразитов.
Ugpressa.ru 13:07
Политика

Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины

Владимир Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины.
Ореанда-Новости 14:45
Кино

Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Войны клонов»

На YouTube вышел официальный трейлер последнего сезона анимационного сериала "Звёздные войны: Войны клонов".
Российская газета вчера в 11:30
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Происшествия

Найденной в заброшенном здании Читы семье предоставили дом

Zab.RU 22:31
Общество

Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
РБК 23:00
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

REGNUM 01:15
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Газета.Ru 17:05
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигации министерства финансов России.
REGNUM 17:16
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru 07:10
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Происшествия

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
ТАСС 07:53
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
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