Общество

Lenta.ruLenta.ruМинкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.
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Минкомсвязи: списка бесплатных ресурсов пока нет

Вести.Ru01:44

В Минкомсвязи опровергли данные о наличии списка бесплатных социально значимых сайтов

ТАССвчера в 23:03

Список бесплатных интернет-ресурсов пока разрабатывается — Минкомсвязь РФ

REGNUM00:19

Минкомсвязи: перечня бесплатных интернет-ресурсов пока нет

Телеканал 360°00:14

Минкомсвязь опровергла появление списка с бесплатными интернет-ресурсами

РБК01:25

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

РИА Новостивчера в 20:18

Есть «ВКонтакте»: какие ресурсы попали в список бесплатных сервисов

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:26
Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Шоу-бизнес

Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru вчера в 08:24
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Экономика

Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров

С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.
Компания 03:06
Политика

Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

Инфорос вчера в 00:50
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ 02:03
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Происшествия

Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Общество

В России придумали парашют для спасения из небоскребов

АБН вчера в 09:20
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец вчера в 06:33
Наука

Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад

Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.
Телеканал 360° 03:45
Шоу-бизнес

Алсу отреагировала на слова хейтера «моя дочь поет лучше»

Знаменитая российская певица Алсу ответила подписчице в социальной сети на критику в адрес ее дочери Микеллы Абрамовой.
Аргументы недели вчера в 23:47
Политика

Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 02:24
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 03:52
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
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