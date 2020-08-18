Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Театрал
Театрал

Минкульт Беларуси назначил своего управляющего в Купаловский театр

Коллектив театра потребовал восстановить в должности Павла Латушко, который был уволен после того, как публично поддержал протестные акции.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске

РИА Новости04:55
РБК

Митингующие у театра в Минске встретили главу Минкультуры криками «позор»

РБК05:26
Известия

Артисты Купаловского театра озвучили требования министру культуры Белоруссии

Известия05:04
Газета.Ru

Демонстранты освистали и.о. министра культуры в Минске

Газета.Ru05:02
Lenta.ru

Еще один белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!»

Lenta.ru06:42
Московский Комсомолец

Протестующие в Белоруссии встретили министра культуры криками «Позор»

Московский Комсомолец04:34
РЕН ТВ

Протестующие встретили министра культуры Белоруссии криками "Позор!"

РЕН ТВ04:05

В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

Вечером 9 августа ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов, согласно эти данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, около 10%.
В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов
РБК07:22
184

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
506

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,6K

Члены белорусских избиркомов раскрыли реальные данные о голосах за Лукашенко

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Протестующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Инфо2405:58
28

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
5

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
84

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
213

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
1,9K