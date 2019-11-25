Кино
Газета.RuМинкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
На официальном сайте ведомства 25 ноября сообщается, что решение принято «в соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил (выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм — прим.ред.), предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию».Фонтанка.Ру11:51
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