Путешествия

ИнтерфаксИнтерфаксМинкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
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