Путешествия
ИнтерфаксМинкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
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Киберспорт
Destiny 2 — Предзагрузка клиента в Steam и тех-работы на сутки
В рамках подготовки выхода «Обитель Теней» в понедельник, 30 сентября, начнутся технические работы, которые продлятся сутки, до самого релиза дополнения.
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Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Игры
Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии
В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
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Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским
После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.
NewInform 18:32
Политика
Зеленский: Украина не собирается просить чего-либо у США
Украина является сильной страной и не собирается просить чего-либо у Соединенных Штатов, заявил российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
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Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
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Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро
Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США не выдали визы не только членам российской делегации, участвующим в Генассамблее ООН.
РЕН ТВ 18:47
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Президент Хорватии призвала хорватских эмигрантов вернуться на родину
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину.
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Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру 17:07
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Кино
В новом тизере сиквела «Во все тяжкие» появился Джесси Пинкман
Премьера ленты на Netflix запланирована на 11 октября.
РИА Новости вчера в 13:01
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
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ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков.
Газета.Ru 10:26
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Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.
Lenta.ru 08:52
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
Naked Science 16:28
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
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В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Экономика
Минфин предложил сахалинским депутатам увеличить бюджет на 5,7 млрд рублей
Дефицит бюджета остается неизменным и составит 8,7 млрд рублей, но в процентном выражении снизится на 0,2%. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы увеличены на 219,8 млн рублей и 271,3 млн соответственно за счет средств федерального бюджета.
Сахалин.Инфо 04:22
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В Москве завершился фестиваль «Круг света»
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Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
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Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
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Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
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Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Гаджеты
ASUS в Россию привезла ноутбук с двумя 4К дисплеями
Компания ASUS в России представила свой необычный ноутбук с двумя экранами, где первый основной расположен в привычном месте в верхней крышке, а второй дисплей разместили над клавиатурой и он является вспомогательным.
Astera 13:50