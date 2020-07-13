Общество
РБКМинкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. О таком решении Министерства культуры говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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«Рекомендовать кинотеатрам при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для посетителей»,— говорится в тексте приказа на сайте ведомства.Коммерсантъ10:08
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