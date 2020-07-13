Общество

РБКРБКМинкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. О таком решении Министерства культуры говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Рекомендовать кинотеатрам при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для посетителей»,— говорится в тексте приказа на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ10:08

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В России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу

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Кинотеатрам разрешили возобновить работу

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Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

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Минкульт одобрил открытие кинотеатров

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Российские кинотеатры вернутся к работе с 13 июля при соответствующем разрешении региональных властей

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Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля по решению глав регионов

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