с чего всё началось

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. О таком решении Министерства культуры говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи. 4

Общество Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов. 4

Автоспорт Даниил Квят: Русские не встают на колени просто так Перед первой гонкой сезона на колено не встали 6 гонщиков из 20, включая Квята, но перед вторым Гран-при Карлос Сайнц и Антонио Джовинации изменили свою позицию. 20

Общество Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов. 104

Шоу-бизнес Умерла жена Джона Траволты Келли Престон Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы. 39

Происшествия Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля. 660

Шоу-бизнес Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. 67

Футбол В «Уфе» официально выявлен случай заражения коронавирусом В «Уфе» обнаружен новый случай заражения коронавирусом, но имя заболевшего футболиста не раскрывается.

Общество Российскому актеру запретили въезд на Украину Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 229

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 6