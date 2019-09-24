Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаМинкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Китайские туристы, как представители стратегического партнера, желанные гости в Царском Селе. Минкульту пришлось объяснять про «отдельные дни» для гостей из Поднебесной

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Журналистка, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заместитель министра культуры Российской Федерации с 2012 года.
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