Путешествия
Российская газетаМинкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Читать в источнике
Оценить312
Подробнее о событии
Показать все источники
Намерение ввести в «Царском селе» отдельные дни для китайских туристов объяснили
Lenta.ruвчера в 20:56
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения
Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru вчера в 01:00
Политика
Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам
В Кремле считают отказ Вашингтона выдать десяти российским дипломатам визы на Генеральную Ассамблею ООН тревожной и неприятной ситуацией.
Телеканал 360° вчера в 06:59
Политика
Зеленский назвал мешающие развитию Украины барьеры
Вторым более сложным барьером для Украины Зеленский назвал "российскую агрессию против Украины".
Газета.Ru 00:57
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Наука
Ученые нашли новый необычный способ борьбы с раком
Медицинские специалисты биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика нашли необычный способ борьбы с развитием онкологических заболеваний у людей.
Слово и Дело 22 сентября в 10:29
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости 23 сентября в 19:42
Общество
Зарплаты бюджетников в России вырастут с 1 октября
Mossovetinfo.ru – Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября будут проиндексированы на 4,3%, сообщает «Российская газета».
Моссовет вчера в 03:58
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Общество
Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок
Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.
Piter.tv вчера в 01:44
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Армия и оружие
Моржи атаковали судно ВМФ России в Арктике
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 23 сентября в 04:10
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Шоу-бизнес
38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка
Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.
Passion.ru вчера в 09:37
Хоккей
Два гола Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»
Два гола российского форварда Артемия Панарина и шайба российского нападающего Виталия Кравцова помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.
РИА Новости 00:40
Гаджеты
Вышла iOS 13.1 с исправленными смайлами
В новой версии ОС исправили некоторые ошибки и добавили новые функции, которые отсутствовали в iOS 13. Основное внимание уделили смайлам.
ITZine.ru 01:15
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Экономика
Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»
Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
В ПАСЕ ответили на отказ Украины участвовать в сессии
Руководитель одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс ответила на отказ украинской делегации в участии осенней сессии ПАСЕ.
Капитал страны 23 сентября в 13:53
Происшествия
В Ангарске в результате ДТП один человек погиб
Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55