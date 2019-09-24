Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаМинкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Китайские туристы, как представители стратегического партнера, желанные гости в Царском Селе. Минкульту пришлось объяснять про «отдельные дни» для гостей из Поднебесной

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Российская газетавчера в 16:18

В Минкульте предложили ограничить доступ китайских туристов в Царское село

РИА Новостивчера в 11:23
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Планируется, что Полково до конца года сможет приобрести седьмую степень свободы и тем самым станет первым аэропортом в России, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал "Россия".
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Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
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Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»

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РИА Новости вчера в 22:30
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В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.
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Лотерею грин-карт США могут запретить в России

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17

Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
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Песков объяснился за свои слова о полицейских в США

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Журналистка, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заместитель министра культуры Российской Федерации с 2012 года.
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