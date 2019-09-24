Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаМинкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Намерение ввести в «Царском селе» отдельные дни для китайских туристов объяснили

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Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

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Наплыв иностранцев в Петербург привел к коллапсу в «Царском Селе»

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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

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До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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РБК вчера в 14:26
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

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Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»

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Журналистка, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заместитель министра культуры Российской Федерации с 2012 года.
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