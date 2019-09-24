Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаМинкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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В Минкульте предложили ограничить доступ китайских туристов в Царское село

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Минкультуры исключило ограничения для китайских туристов в «Царском селе»

РБК17:44

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Российская газета16:18

Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

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