Путешествия
Российская газетаМинкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Намерение ввести в «Царском селе» отдельные дни для китайских туристов объяснили
Lenta.ruвчера в 20:56
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Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Космос
Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Футбол
Дзюба попросил болельщиков прийти на матч с Шотландией
Нева Спорт вчера в 17:15
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Политика
Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге
Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 23 сентября в 15:12
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Здоровье
Минздрав Челябинской области разберется с жалобами медиков на зарплату
Еще до медработников из Сатки Челябинской области против низких зарплат выступили сотрудники Станции скорой помощи села Октябрьское.
Vademecum вчера в 11:56
Политика
Немецкий политик призвал начать снимать санкции с России до 2021 года
Немецкий политик, председатель отделения ХДС в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России.
RT на русском 06:09
Футбол
УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году
УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов.
Российская газета вчера в 15:23
Технологии
Роскомнадзор планирует представить результаты блокировки Telegram
Роскомнадзор планирует представить результаты по противодействию запрещенному контенту и блокировке Telegram в течение года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
РЕН ТВ 23 сентября в 09:09
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе показали свои чувства на публике
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые продемонстрировали свои чувства на публике.
Газета.Ru 06:11
Политика
Вячеслав Лебедев переназначен главой Верховного суда
Члены Совета Федерации на первом заседании осенней сессии утвердили Вячеслава Лебедева на посту председателя Верховного суда на новый 6-летний срок.
Вести.Ru 05:10
Политика
Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01