Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаМинкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

График для туристов

Российская газета16:18

Наплыв иностранцев в Петербург привел к коллапсу в «Царском Селе»

РЕН ТВ10:33

Китайских туристов ограничат ради россиян

Lenta.ru12:18

Минкультуры заявило о коллапсе в «Царском Селе» из-за китайских туристов

РБК11:11

В Минкульте предложили ограничить доступ китайских туристов в Царское село

РИА Новости11:23

Коллапс с туристами возник в «Царском селе» из-за наплыва китайских групп

Интерфакс10:32

Минкультуры поручило урегулировать поток иностранных туристов в Царском Селе

ТАСС09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свои действия

RT на русском 09:48
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Здоровье

Учёные рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам

Актуальные Новости 10:16
Политика

Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском 15:06
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Политика

На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Футбол

Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
ТАСС 14:28
Политика

Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Политика

Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика

Министр торговли США уснул во время речи Трампа в ООН

Аргументы и Факты 16:26
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Общество

Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество

Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Вести.Ru 11:33
Гаджеты

ASUS в Россию привезла ноутбук с двумя 4К дисплеями

Компания ASUS в России представила свой необычный ноутбук с двумя экранами, где первый основной расположен в привычном месте в верхней крышке, а второй дисплей разместили над клавиатурой и он является вспомогательным.
Astera 13:50
Авто

В Канаде почти 3000 новых автомобилей BMW и MINI ожидают утилизацию

Тарантас Ньюс 05:23
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Политика

Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.
Газета.Ru 13:23
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Политика

В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Росбалт 15:58
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Футбол

Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»

Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Экономика

Fitch повысило рейтинг «Аэрофлота» до BB

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах «Аэрофлота» с BB- до BB.
RT на русском 13:22
Общество

Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Армия и оружие

Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить

Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.
РБК 16:24
Наука

Ученые выяснили, почему мозг стирает сновидения

Волга-Медиа вчера в 23:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алла Юрьевна Манилова
Журналистка, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заместитель министра культуры Российской Федерации с 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Царское Село
Дворец в Пушкине
Музей-заповедник в городе Пушкине, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII - XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращённую в музей после национализации в марте 1918 года. Современное название музей-заповедник получил в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное