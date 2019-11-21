Кино

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрМинкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете

Как пишут «Ведомости», видеосервисы будут обязаны передавать данные в систему учета ЕАИС, где сейчас собирается информация о количестве зрителей традиционных кинотеатров. Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете

С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.
Ведомостивчера в 16:45

Подробнее о событии

Власти собираются следить за количеством просмотров сериалов и фильмов

РЕН ТВвчера в 22:21

Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете

Газета.Ru03:25

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете

Дождь02:48

Минкульт и онлайн-кинотеатры согласовали сбор данных о просмотрах

Коммерсантъ03:58

Минкульт озаботился данными о просмотрах сериалов в интернете

Lenta.ruвчера в 21:56

Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

РБКвчера в 20:46

Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете

Ведомостивчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
Происшествия

На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом

Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Говорит Москва 04:26
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
Армия и оружие

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Lenta.ru 02:58
Здоровье

Медработникам Мурманской области повысят зарплату

Изменится заработная плата работников медицины уже в этом месяце: зарплата за ноябрь, по словам главы региона, уже будет повышенной.
ТВ-21 вчера в 12:19
Армия и оружие

Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году

Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Российская газета 03:43
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Общество

В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка

RT на русском 05:04
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Футбол

Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport

На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус».
ProstoProSport 03:59
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
Единоборства

Глава WBC усомнился в трезвости Ковалева из-за слов о бое с Альваресом

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о словах российского боксера Сергея Ковалева о поединке против мексиканца Сауля Альвареса.
Газета.Ru вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Общество

Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Хоккей

Евгений Перов: «В игре против „Сибири“ нам не хватило дисциплины»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» анонсировал изменения в составе команды.
Спорт-Экспресс 05:10
Экономика

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Lenta.ru 00:56
Политика

Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
RT на русском 05:23
Гаджеты

Кнопочный Nokia 220 с 4G появился в России

The GEEK вчера в 06:52
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Общество

«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»

«Яндекс» и группа «Рики» (владелец бренда «Смешарики») подписали контракт на перезапуск мультсериала, сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
Ведомости 02:46
Политика

Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400

Ранее, во время встречи с Трампом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от С-400.
Рифей-Пермь вчера в 22:18
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное