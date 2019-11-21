Кино
Радиочастотный спектрМинкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете
Как пишут «Ведомости», видеосервисы будут обязаны передавать данные в систему учета ЕАИС, где сейчас собирается информация о количестве зрителей традиционных кинотеатров. Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
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с чего всё началось
С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.Ведомостивчера в 16:45
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