В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana. Кроме того школьникам рекомендуется "All you need is love" группы The Beatles и "Dancing queen" группы ABBA. В списке также включены фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.

Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу

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