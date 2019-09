В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana. Кроме того школьникам рекомендуется "All you need is love" группы The Beatles и "Dancing queen" группы ABBA. В списке также включены фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.

