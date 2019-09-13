Культура
Газета.RuПесни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana. Кроме того школьникам рекомендуется "All you need is love" группы The Beatles и "Dancing queen" группы ABBA. В списке также включены фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
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Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
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ГТРК Башкортостан 08:38
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BFM.ru 13:10
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Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Российская газета 06:54
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В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Михаил Кузнецов стал главой исполкома ОНФ
Центральный штаб "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) единогласно проголосовал за назначение главой исполкома движения Михаила Кузнецова, передает корреспондент "Ъ".
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Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
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Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Общество
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Гаджеты
Honor высмеял цену и камеру iPhone 11
Китайский бренд Honor выпустил антирекламу новых смартфонов компании Apple – iPhone 11, пишет портал iXBT.Honor опубликовал необычный постер с надписью "iHad Kidneys" (" У меня были почки"), который намекает на высокую цену новинок, якобы, чтобы купить iPhone 11, нужно продать свою почку.
UfaTime.ru 10:59
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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Армия и оружие
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Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
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Экономика
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RT на русском 11:16
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
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РБК 07:35
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
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Уволенный тренер «Валенсии»: «Меня уволили из-за выигрыша Кубка»
Бывший главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что истинной причиной его увольнения из клуба стала победы команды в финале Кубка Испании.
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Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины
По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.
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Президент Турции Тайип Эрдоган отметил в пятницу искренний подход России в вопросе поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику.
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Общество
Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главреда RT Симоньян
Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку страницы главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян.
Известия 13:34
Армия и оружие
Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Сирия постепенно возвращается к мирной жизни после окончания войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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