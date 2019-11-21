Кино

ДождьДождьМинкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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с чего всё началось

Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете

С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.
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