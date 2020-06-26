Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова
Смотрите также
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 50%
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Серебренникова признали виновным в хищениях
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети
В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США «Северному потоку – 2»
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Серебренникова признали виновным в хищениях
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.В источнике
Подробнее о событии