В Архангельске «черного риелтора» приговорили к пожизненному сроку

Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой, которая оказала содействие в заключении одной незаконной сделки и убийстве — 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.