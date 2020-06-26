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BFM.ruBFM.ru

Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова

В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.В источнике
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Глава Минкультуры признала ведомство потерпевшим в «деле Серебренникова»

Народные новости07:44

Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова

BFM.ru07:33

Глава Минкультуры: в деле «Седьмой студии» идет речь о причинении крупного ущерба государству

Дождь07:16

Минкульт постарается оградить «творцов» от финансовых операций – Любимова

Накануне.Ru07:25

Министр культуры: В деле Серебренникова идет речь о причинении крупного ущерба государству

ЗакC.Ру07:23

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Lenta.ru07:19

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Piter.tv07:33
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В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Lenta.ru08:45
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Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВвчера в 06:19
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В Одессе задержали «неонацистов» якобы при попытке поджога мечети

В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ, — пишет украинское издание, — В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.
Новостной фронт09:15

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости09:06
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Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru04:26
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Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известиявчера в 15:49
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Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК08:30
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В Архангельске «черного риелтора» приговорили к пожизненному сроку

Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой, которая оказала содействие в заключении одной незаконной сделки и убийстве — 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
REGNUM08:58
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газетавчера в 23:00
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