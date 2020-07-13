Общество
ИзвестияМинкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ. Об этом сообщается в понедельник, 13 июля, на сайте Минкультуры.
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«Рекомендовать кинотеатрам при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для посетителей»,— говорится в тексте приказа на сайте ведомства.Коммерсантъ10:08
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