с чего всё началось

В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ. Об этом сообщается в понедельник, 13 июля, на сайте Минкультуры.

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 190

Общество Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов. 107

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 6,8K

Происшествия В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест. 15

Кино Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.

Футбол Рахимов может возглавить тульский «Арсенал» Немногим ранее в своей карьере Рахимов являлся главным тренером в таких командах, как «Локомотив», «Амкар» и «Адмира Вакеер».

Политика Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 1

Общество Сафронову предъявлены обвинения в госизмене Москва, 13 июля 2020, 15:58 — REGNUM Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявлены обвинения в государственной измене, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Павлова. 586

Политика Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи пятерки СБ ООН В ходе переговоров обсуждалась подготовка встречи лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. – примечание "Газеты.Ru").

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 14

Экономика Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн Задолженность ключевых мировых компаний в текущем году увеличится на 1 триллион долларов из-за пандемии коронавируса.

Кино На набережной озера Кабан в Казани вновь стартуют кинопоказы Новый сезон кинопоказов начинается с 15 июля в Казани на открытой площадке у озера Кабан рядом с театром Галиаскара Камала. 1