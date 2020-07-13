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РБКРБК

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. О таком решении Министерства культуры говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Рекомендовать кинотеатрам при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для посетителей»,— говорится в тексте приказа на сайте ведомства.
Коммерсантъ10:08
Подробнее о событии

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

РБК11:18

В России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу

Дождь11:54

Минкульт рекомендовал открывать кинотеатры

Коммерсантъ10:08

В России разрешили открыть кинотеатры. Условия

URA.Ru09:42

Минкульт одобрил открытие кинотеатров

РИА Новости09:38

Российские кинотеатры вернутся к работе с 13 июля при соответствующем разрешении региональных властей

Интерфакс - Россия09:14

Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля по решению глав регионов

ТАСС09:10
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Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли село Дондар в Товузском районе на совместной границе из гаубиц Д-30, оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию, утверждая, что страна никогда не ведет огонь по населенным пунктам.
Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией
РИА Новости11:23
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
RT на русском13:47
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МЭР предложило разрешить перерегистрацию в российские офшоры через третьи страны

Минэкономразвития направило на согласование в Минфин и ЦБ РФ законопроект, которым предлагается разрешить перерегистрацию международных компаний в специальные административные районы (САР) через третью юрисдикцию при невозможности прямой смены юрисдикции, сообщается на официальном сайте министерства.
ТАСС10:44
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Süddeutsche Zeitung: Письмо Бундестага в США насчет «Северного потока — 2»

Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст (представитель партии «Левые») призвал сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Евразия Daily09:52
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости11:56
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском08:08
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В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ruвчера в 06:06
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