Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы

«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили в ведомстве. Такой приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти и местного самоуправления.
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с чего всё началось
«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили
 в ведомстве.
RT на русскомвчера в 13:16

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Из-за коронавируса в России могут приостановить работу кинотеатров

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Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность

Газета.Ruвчера в 14:35

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Эхо Москвывчера в 18:05

Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта

Известиявчера в 13:10
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