с чего всё началось

«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили в ведомстве. Такой приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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