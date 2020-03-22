Коронавирус
RT на русскомМинкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы
«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили в ведомстве. Такой приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти и местного самоуправления.
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с чего всё началось
«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили в ведомстве.RT на русскомвчера в 13:16
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Из-за коронавируса в России могут приостановить работу кинотеатров
Московский Комсомолецвчера в 23:09
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