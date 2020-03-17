Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки

Федеральные учреждения культуры, находящиеся в ведении Минкульта, будут закрыты для посетителей, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
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Минкульт распорядился закрыть все федеральные учреждения культуры из-за распространения коронавируса

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Интерфакс08:36

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

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Агентство Москва10:26

Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки

РБК10:50
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