Коронавирус
ВедомостиМинкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Федеральные учреждения культуры, находящиеся в ведении Минкульта, будут закрыты для посетителей, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
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Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
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Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Политика
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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
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Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
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Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
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Актер Максим Виторган, после развода с Ксенией Собчак встретивший новую любовь в лице актрисы Нино Нинидзе, опроверг слухи о скорой свадьбе.
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Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
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БАТЭ обновил эмблему
Пресс-служба БАТЭ показала новую эмблему клуба. Новый логотип команды из Борисова выполнен в минималистичном стиле.
Общество
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Ранее специалисты говорили, что клинические испытания вакцины от коронавируса займут не менее года.
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Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек
Количество умерших от коронавируса в Италии за минувшие сутки увеличилось на 368 человек.
Футбол
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил заинтересованность в приобретении двух футболистов «Крыльев Советов».
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
«Ведомости» объявили о смене владельцев
Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
Общество
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Общество
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Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Общество
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Общество
Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
Шоу-бизнес
Александр Малинин отменил концерты из-за госпитализации
Несколько дней назад Малинину резко стало плохо - врачи зафиксировали у него гипертонический криз.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской обвинила мать в клевете и алкоголизме
Татьяна Плаксина не верит, что они с матерью когда-нибудь смогут помириться Напомним, что конфликт между Любовью Успенской и ее единственной дочерью разгорелся в начале февраля, когда Татьяна пришла в студию программы на НТВ "Звезды сошлись".