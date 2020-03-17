Коронавирус
ВедомостиМинкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Федеральные учреждения культуры, находящиеся в ведении Минкульта, будут закрыты для посетителей, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
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Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Общество
«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров
Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Киберспорт
Мобильная версия автошахмат Teamfight Tactics выйдет 19 марта
Riot Games объявила о том, что 19 марта 2020 года выйдет Teamfight Tactics для Android и iOS.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Общество
До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев
Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Кино
Фанаты Человека-паука узнали название нового фильма о супергерое
Поклонники комиксов о Человеке-пауке узнали возможное название нового фильма о популярном супергерое вселенной Marvel.
Общество
Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель
В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Политика
Евросоюз запретит въезд гражданам других стран
Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Футбол
Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Футбол
Президент «Дженоа»: «Серия А может возобновиться 9 мая»
Президент «Дженоа» Энрико Прециози рассказал, когда, по его мнению, может возобновиться Серия А.Сейчас сложно сказать, когда именно возобновится Серия А. Если вирус не будет дальше распространяться, то, скорее всего, сезон возобновится 9 мая.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего
Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Армия и оружие
The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»
Общество
Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком
В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.