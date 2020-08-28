Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь
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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции попросил оказать республике дополнительную финансовую помощь. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.В источнике
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