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Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции попросил оказать республике дополнительную финансовую помощь. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.В источнике
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RT на русском

Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь

RT на русском11:42
TatCenter

Минниханов попросил у Путина справедливой поддержки регионов

TatCenter11:32
РИА Новости

Путин пообещал Минниханову обсудить вопросы финансовой помощи Татарстану

РИА Новости10:30
Известия

Путин обсудит с главой Татарстана выделение республике финансовой помощи

Известия11:29
ТАСС

Путин согласился дополнительно обсудить вопросы распределения финансовой помощи Татарстану

ТАСС10:18
REGNUM

Путин – Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой

REGNUM10:16
Реальное время

Минниханов — Путину: «Обращаюсь к вам за поддержкой в справедливом распределении финансовой помощи»

Реальное время10:15

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39
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Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русском11:40
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса

Под наблюдением в регионе остаются четыре вспышки коронавируса – в неврологическом отделении Псковской областной больницы, санатории «Гороховое озеро» и двух монастырях – Иоанно-Богословском мужском монастыре и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
Псковское агентство информации06:54