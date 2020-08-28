Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь
Смотрите также
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Дело, по которому проходит адвокат Ефремова, не прекращали
Путин попросил Минниханова разобраться с очистными сооружениями
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Обрушившийся на США ураган «Лаура» ослабел до первой категории
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
Мужчина напал на пятилетнего ребенка на детской площадке в Москве
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Путин попросил Минниханова разобраться с очистными сооружениями
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции попросил оказать республике дополнительную финансовую помощь. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.В источнике
Подробнее о событии