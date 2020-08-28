Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции попросил оказать республике дополнительную финансовую помощь. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь

RT на русском11:42
TatCenter

Минниханов попросил у Путина справедливой поддержки регионов

TatCenter11:32
ТАСС

Путин согласился дополнительно обсудить вопросы распределения финансовой помощи Татарстану

ТАСС10:18
Реальное время

Минниханов попросил Мишустина включить ТЦ в список пострадавших отраслей

Реальное время12:26
РИА Новости

Путин пообещал Минниханову обсудить вопросы финансовой помощи Татарстану

РИА Новости10:30
Известия

Путин обсудит с главой Татарстана выделение республике финансовой помощи

Известия11:29
REGNUM

Путин – Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой

REGNUM10:16

Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмы02:48

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссиявчера в 01:49

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35
1

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30